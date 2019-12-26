إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على تطورات الوضع العسكري على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير إثر تجدد الاشتباكات بين القوات الباكستانية والهندية.وتطرقت إلى مخاوف المسئولين الباكستانيين من تخطيط الهند لشن عدوان عسكري مفاجئ ضد باكستان لصرف الانتباه عن الاحتجاجات الجارية في المدن الهندية ضد قانون الجنسية المثير للجدل.واهتمت كذلك برفض باكستان إدراجها على القائمة الأمريكية للدول التي تنتهك الحرية الدينية، واعتبرتها عملية انتقائية.وأخبرت عن تأثر برنامج الرحلات الجوية في مطارات إقليم البنجاب الباكستاني بسبب الضباب الدخاني الكثيف المخيم على الإقليم.وتابعت الجدل الجاري في باكستان بين الحكومة وأحزاب المعارضة حول حملة مكافحة الفساد التي تطال كبار الساسة والمسئولين الحكوميين.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء تعرض 27 ناشطاً أفغانياً للاختطاف على يد مسلحي عناصر حركة طالبان.وأشارت إلى مطالبة المسلمين في الهند من الحكومة بسحب قانون الجنسية الجديد أو إدراج المسلمين فيه.وعرجت إلى فرض السلطات الإيرانية الحظر على الانترنت وسط توقعات بتنظيم احتجاجات جديدة في البلاد.كما تناقلت أنباء الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.// انتهى //11:14ت م0026