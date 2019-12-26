سكاكا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة الجوف حفل سباقه السابع لهذا العام بحضور مدير الميدان محمد مختار العلي .وتكون الحفل من أربعة أشواط مسافة 1400 متر لكل شوط حيث توج الجواد " ممطول " بالمركز الأول في الشوط الأول للمالك بسام عايد الحبوب, وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الثاني الجواد "متساعد" للمالك غازي عزيز المسلم, فيما حقق الجواد "عتوم" المركز الأول في الشوط الثالث للمالك سلمان فهيد السرحاني, بينما حقق الجواد "ناردين" المركز الأول في سباق الشوط الرابع للمالك اسطبل ذيب المراقيب .وفي نهاية الحفل سلم مدير الميدان الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأربعة، مقدما شكره وتقديره لنادي الفروسية بالرياض على دعمه المستمر لميدان فروسية الجوف لهذا العام .// انتهى //11:33ت م0028