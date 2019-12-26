الدرب 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واستنفذ جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جيزان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بعد غدٍ السبت، مشروع "العيادات المتخصصة لأمراض الدم الوراثية"، وذلك بمستشفى الدرب العام.وينفذ المشروع بمشاركة عدد من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في أمراض الدم الوراثية، إلى جانب فريق طبي وإداري مكون من 11 متطوعًا من منسوبي مستشفى الدرب العام للقيام بتقديم الاستشارات والفحوصات الطبية للمرضى.ويأتي المشروع ضمن البرامج والخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية للمصابين بأمراض الدم الوراثية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //11:35ت م0029