نجران 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لعمادة القبول والتسجيل في إطار سعيها لتطوير خدماتها المقدمة لجميع شرائح المستفيدين، لتذليل العقبات وتيسير عملية التواصل بين طلاب الجامعة ومنسوبيها من خلال بوابتها الإلكترونية بشكل فاعل وكفاءة عالية.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري أن الخدمات الجديدة تتمثل في سبع خدمات متكاملة موجهه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتقدمين والمتقدمات على البوابة، وهي خدمة طلب إعادة التصحيح من خلال التقديم عن طريق الكلية ثم الرفع على النظام الأكاديمي لاعتماده أو رفضه بشكل إلكتروني، وخدمة إصدار البطاقات الجامعية للطالبات للحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية وبطريقة آمنة وسهلة، وإمكانية التحقق من صحة البطاقة الإلكترونية من خلال الكود الموجود عليها، مع إمكانية تكرار تحميلها في أي وقت، والتحديث على بيانات الطالب الشخصية والأكاديمية بحيث ينعكس بشكل آني على البطاقة الإلكترونية، و تحديث بيانات قياس والثانوية والتحصيلي في طلب القبول عبر البوابة دون تدخل العمادة بالتكامل مع المركز الوطني للقياس ووزارة التعليم من خلال نظام "يسّر".وأضاف الدكتور العمري أن الخدمات شملت أيضاً خدمة الآيبان لتوزيع المكافآت بشكل إلكتروني على الحسابات الجارية للطلاب والطالبات المستحقين لها دون الحاجة لمراجعة العمادة، وإدخال النتائج الفصلية وإظهارها للطلاب بشكل مباشر، وخدمة الاستفسار عن القبول لكل المتقدمين على البوابة والإجابة عليها إلكترونيا، وإضافة العنوان الوطني في بوابة القبول .// انتهى //11:44ت م0030