الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساختيرت الجمعية السعودية لعلوم الأرض في الفئة الأولى (أ) المتميزة لتصنيف الجمعيات العلمية التي تنتمي إلى جامعة الملك سعود، وحصلت على المركز الأول بين الجمعيات العلمية وذلك طبقاً لتقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام 1439/1440ه، كما حصلت على جائزة معالي مدير جامعة الملك سعود للأداء المتميز كأفضل جمعية علمية.أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله بن محمد العمري، مبينًا أن حصول الجمعية على المركز الأول وجائزة معالي مدير الجامعة للأداء المتميز كأفضل جمعية علمية يتحقق لأول مرة منذ تطبيق معايير كفاءة أداء الجمعيات العلمية عام 1430/1431ه، كما يأتي متزامناً مع قرب الاحتفال بمرور أربعين عاماً على نشأة الجمعية.وأشار إلى أن الجمعية السعودية لعلوم الأرض لديها المجلة العربية للعلوم الجيولوجية Arabian Journal of Geosciences، وهي مجلة علمية محكمة تنتمي إلى قاعدة البيانات العالمية ISI، ويقوم على تحريرها والإشراف عليها نخبة من المتخصصين والكفاءات العلمية المتميزة وتصدر بصفة منتظمة، كما تهتم الجمعية بمجال الأبحاث العلمية وتأليف وترجمة الكتب العلمية، وتقوم الجمعية بتنظيم عديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة على مدار العام من مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات علمية، وتولي الجمعية مجال خدمة المجتمع عناية خاصة يتضح في الفعاليات التثقيفية والتوعوية والحملات التي تقيمها الجمعية في مختلف مناطق المملكة، وتشارك الجمعية كذلك في المعارض المحلية والدولية وتدعم المشاركة في الرحلات والمؤتمرات العلمية محلياً ودولياً.وأفاد أن الجمعية السعودية لعلوم الأرض من أوائل الجمعيات العلمية التي نشأت في رحاب جامعة الملك سعود في تاريخ 12 شعبان 1401ه، بهدف تنمية الفكر العلمي في مجال علوم الأرض وتطويره، وتحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم المشورة العلمية في مجال علوم الأرض، وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.وقال الدكتور عبدالله العمري أن الجمعية تقوم بممارسة الوسائل والأنشطة المناسبة ومنها: تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية، تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علوم الأرض وما يتصل به من مجالات أخرى، وإجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية، وعقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية، وإصدار الدراسات والدوريات العلمية التي تتصل بعلوم الأرض، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمة لذلك، إضافة إلى تنظيم رحلات علمية لأعضاء الجمعية وإقامة مسابقات علمية في مجال التخصص.// انتهى //11:48ت م0031