بغداد 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجدل المتواصل منذ نحو أسبوعين بشأن الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء القادم ,فضلاً عن موقف المتظاهرين من الأسماء التي تطرحها الكتل السياسية لشغل هذا المنصب وآخرها محافظ البصرة اسعد العيداني.ونوهت الصحف بأهمية حسم هذا الملف بالسرعة الممكنة ومغادرة التسويف والمماطلة نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ,مشيرة في هذا المجال إلى الرسائل المتبادلة بين رئاسة الجمهورية وبين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية حول إسم الكتلة الأكبر.وأشارت إلى استبعاد أسماء ثلاثة مرشحين لهذا المنصب, كان آخرهم وزيرالتعليم العالي قصي السهيل, بسبب رفض المتظاهرين لهم وإصرارهم على أن يكون المرشح مستقلاً,‏ مستبعدة في ذات الوقت موافقة الشارع المحتج على المرشح الجديد, محافظ البصرة أسعد ‏العيداني للاسباب ذاتها.‏وحذرت صحف اليوم من محاولات جر البلاد إلى الفوضى ‏والانفلات الأمني من خلال خطف واعتقال وتصفية الناشطين .// انتهى //11:48ت م0032