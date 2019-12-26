سكاكا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبد الله بن ثاني, والوفد المرافق له, بحضور مدير المعهد العلمي بالجوف سعود بن عيد الرويليواستمع الأمير فيصل بن نواف من الدكتور بن ثاني عن سير الاختبارات في المعهد وجهود الجامعة في هذا الجانب.ونوه سموه بأهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المعاهد العلمية وما تقدمه من برامج علمية وتوعوية وتربوية وتنوع التخصصات بما يخدم أبناء هذا الوطن.من جانبه أعرب وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف ودعمه للمعهد وأنشطته وتوجيهاته الكريمة.// انتهى //11:54ت م0033