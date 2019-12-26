سكاكا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف حزمة من الدورات الطبية والعلاجية التي استفاد منها 25 مسعفا ومختصا بطب الطوارئوجاءت هذه الدورات التي أقيمت بمركز التدريب التابع للهيئة بمحافظة القريات استمرارا للنهج الذي تسير عليه الهيئة لمواكبة آخر التطورات ورفعاً من مستوى كادرها الصحي بغية تقديم أفضل معايير الخدمات الطبية لمحتاجيها من طالبي الخدمة الإسعافية .كما استفاد 21 مسعفاً وكادرا صحيا من الدورات الذي نفذها المركز في مجال مكافحة العدوى بهدف زيادة المعرفة بالطرق الوقائية التي تحد من انتقال العدوى من المرضى للمسعفين وفي الوقت نفسه المحافظة على سلامة المرضى .// انتهى //11:59ت م0034