الجزائر 29 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية اليوم بوداع نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى مثواه الأخير بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة،وأبرزت أن حامي الحراك الشعبي شيع بـ"جنازة مليونية".ورصدت حضور المعزين من كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب جاؤوا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قايد صالح.وتحدثت عن استمرار أزمة المواصلات في فرنسا، مخبرة أن إصرار النقابات على مواصلة الاضراب وضع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحكومته في مأزق بسبب تمسكه بمشروع قانون يراجع منظومة التقاعد وترفضه النقابات العمالية.// انتهى //12:03ت م0035