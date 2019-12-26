تونس 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الشأن الداخلي للبلاد، مشيرة إلى تأكيد الرئيس التونسي قيس سعٌيد على ضرورة التعجيل بإيجاد حل سلمي للقضية الليبية وإنهاء الصراع القائم في ليبيا مؤكداً رغبة الليبيين في التوصل إلى السلام وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي بالعاصمة التونسية أمس .وتابعت في الشأن المغاربي مقتل 4 مدنين بالعاصمة الليبية طرابلس إثر سقوط قذائف عشوائية في سوق للخضر في تاجورا شرق العاصمة .وتناقلت صحف الخميس إعراب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن يخرج لبنان من أزمته قريبًا، وتأكيده أن جبران باسيل لن يشكل الحكومة اللبنانية .وألقت الضوء على تطورات الأحداث في العراق مع إعلان مرشح كتلة البناء قصي السهيل عن اعتذاره من الترشح لرئاسة الحكومة وسط استمرار الجدل منذ نحو أسبوعين بشأن الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء القادم .وأشارت إلى إعلان السلطات الأمنية في بوركينافاسو عن مقتل 35 مدنيًا معظمهم نساء على أيدي مسلحين هاجموا موقعًا عسكريًا في إقليم سوم بشمال البلاد.وكتبت صحف تونس عن تواصل الإحتجاجات في فرنسا بسبب نظام التقاعد الذي يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تنفيذه.// انتهى //12:11ت م0038