سكاكا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف خلال استضافة وفد من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة مؤخراً زيارات لعدة مواقع تاريخية في مدينة سكاكا منها قلعة زعبل وبئر سيسرا ،إلى جانب جولة في مكتب الآثار .وقدم مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر العلي شرحاً للضيوف عن المقتنيات التي يحويها مكتب الآثار في سكاكا والاكتشافات الأثرية في المنطقة، إضافة إلى معلومات تاريخية عن قلعة زعبل وبئر سيسرا.// انتهى //12:12ت م0039