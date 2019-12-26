الخليل 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيًا من بني نعيم، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية في الخليل أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت زيد عبد الناصر دعيس، بعد أن داهمت منزله وفتشته.كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //12:42ت م0041