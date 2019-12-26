عام / تأهيل مبان تعليمية في بيشة بأكثر من 6 ملايين ريال
الخميس 1441/4/29 هـ الموافق 2019/12/26 م واس
أبها 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس
أنهت إدارة تعليم بيشة هذا الأسبوع عدداً من المشروعات الخاصة بترميم وتأهيل مبان حكومية تابعة للإدارة بتكلفة ستة ملايين وخمسمائة الف ريال .
وأبان رئيس قسم الصيانة بالإدارة المهندس سلطان القرني، أن أبرز المشروعات المنفذة هي: مباني مكتب التعليم بوسط بيشة، ومكتب تعليم بلقرن للبنات، وابتدائية وثانوية خالد بن الوليد بالحيفة، ومدرسة البخاري وعدد من المكاتب الإدارية في مبنى الإدارة .
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