الكويت 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم س على انخفاض المؤشر العام 66ر15 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6244 نقطة بنسبة 25ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر147 مليون سهم تمت من خلال 5798 صفقة نقدية بقيمة 5ر19 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر13 نقطة ليصل الى مستوى 9ر4895 نقطة بنسبة 28ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 6ر121 مليون سهم تمت عبر 3913 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الاول 6ر29 نقطة ليصل لمستوى 2ر6926 نقطة بنسبة 43ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 19ر26 مليون سهم تمت عبر 1885 صفقة بقيمة 3ر12 مليون دينار .// انتهى //13:35ت م0062