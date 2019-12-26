نجران 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسنفذت صحة نجران خلال العام 2019م، برامج ومبادرات لتحسين صحة الطلبة في المدراس, حيث بلغ عدد المدارس التي أستفادت من برامج التوعية الصحية 681 مدرسة، تقدم من خلالها الكوارد الطبية محاضرات تثقيفية بهدف رفع الوعي الصحي للطلبة عن الموضوعات الصحية.وأضافت أنه تم تدريب الكوادر الصحية والتعليمية على برامج الصحة المدرسية حيث بلغ عدد المستفيدين 569 موظف، وموظفة من الصحة، والتعليم ، كما تم إجراء الفحص الإستكشافي لــ 27678 طالب، وطالبة لأهمية الكشف المبكر في الوقاية من الأمراض، وذلك لطلاب الصف الأول، والرابع ابتدائي، والأول متوسط، والأول ثانوي، في مدارس التعليم بالمنطقة.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ مبادرة "رشاقة " وفحص 65167 طالب، وطالبة بهدف خفض معدلات السمنة لدى الطلاب، والطالبات وحثهم على ممارسة النشاط البدني لمكافحة أمراض السمنة، و تعزيز الوعي والتأكد من صحة الغذاء المقدم بالمقصف المدرسي وتوفر البيئة الداعمة لصحة الطلاب.وتم تنفيذ المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في عدد 122 مدرسة، بهدف مكافحة التسوس من خلال فحص أسنان الطلاب، والطالبات، وتطبيق الفلورايد الوقائي وتقديم محاضرات توعوية عن صحة الفم، والأسنان، وشرح الطريقة الصحيحة لنظافة الأسنان السليمة بفرش الأسنان.// انتهى //13:41ت م0064