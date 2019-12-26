جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأختتمت الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة أمس، فعاليات برنامج إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية تحت رعاية جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الشباب والرياضة.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة، عدداً من الفقرات المتنوعة، حيث أبدت الوفود المشاركة في البرنامج التطوعي سعادتهم البالغة عما تقدمه الهيئة العامة للرياضة من خدمات لشباب الوطن العربي كافة.كما شكرت الوفود حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، على حسن الضيافة، والترحيب، والاستقبال إلى جانب الدعم الكبير لإنجاح هذه التظاهرة التي تحظى بتواجد جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الشباب والرياضة.وفي ختام الحفل جرى تكريم الوفود المشاركة.// انتهى //13:44ت م0066