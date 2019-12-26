أبها 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسيواصل معرض أبها الثالث للامتياز التجاري "أبها فرنشايز 2019 " الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بفندق قصر أبها، فعالياته حيث بلغ عدد الزوار خلال يومين أكثر من 2700 زائر وزائرة.واشتملت الفعاليات على عددٍ من المحاضرات منها محاضرة بعنوان" كيف تختار فرصة الامتياز التجاري؟" قدمها أحمد العرفج، وتضمنت عدة محاور أهمها معايير اختيار فرصة الامتياز والواجبات والحقوق بين المانح وصاحب الامتياز.كذلك نظم بنك التنمية الاجتماعية ورشة عمل حول المنتجات التمويلية الموجهة إلى شريحة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، إلى أن الفرنشايز أو الامتياز التجاري يمثل المدخل الذي أثبت نجاحًا في تنمية ريادة الأعمال، لذا تتأكد قوة العلاقة بين الطرفين، ويتفق الجميع على أنه عقد بين طرفين بهدف تحقيق مصلحة مشتركة بينهما، ويطلق على صاحب المشروع “مانح الامتياز”، وعلى طالب الفرنشايز ممنوح له الامتياز، ويتضمن العقد موافقة مانح الامتياز للممنوح على حق أو أكثر من حقوق استغلال واستخدام العلامة التجارية والملكية الفكرية والصناعية لإنتاج سلعة أو توزيعها، وذلك تحت إشراف وتعليمات مانح الامتياز حصريًا لمدة معينة في منطقة جغرافية محددة نظير مقابل مادي يتم الاتفاق عليه.// انتهى //13:48ت م0068