تبوك 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة, نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة طلال بن خالد الفقير و أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، منوهاً سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.واطلع سموه على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال الفترة الماضية لخدمة الأيتام متضمنا برنامج الكساء والغذاء واستفاد منه 1600 يتيم , وبرامج ترفيهية استفاد منها 489 يتيما , وبرامج التدريب انتفع بها 158 يتيما , بالإضافة إلى البرامج الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها من البرامج التي تقدمها الجمعية لأكثر من 1000 يتيم بالمنطقة .وأكد سموه أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خِدْماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم.من جهته أعرب نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعم سموه الدائم للجمعية، لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.// انتهى //13:49ت م0069