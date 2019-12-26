جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم السبت القادم بمنطقة مكة المكرمة.وتقام المحاضرة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، في جنوب محافظة جدة, محاضرة بعنوان "المخرج من الفتن"، يلقيها الشيخ حسين بن سعد المطيري في جامع الشورى, وذلك بعد صلاة العشاء بحي الجامعة في محافظة جدة.وتأتي المحاضرة ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة؛ لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.13:55ت م0071