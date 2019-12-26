الطائف 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأقامت أكاديمية الشعر العربي لقاءً خاصًا أمس في مقر نادي الطائف الأدبي الثقافي، وذلك بهدف التعريف بأنشطة النادي وجماعة فرقد الإبداعية وفريق إثراء الثقافي بالنادي وبحث سبل التعاون بين النادي والأكاديمية.وأكد مدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي أن الأكاديمية خلال الفترة الماضية قدمت أكثر من 100 ساعة تدريبية و 597 ناديا للشعر في مدارس التعليم العام كما قدمت 950 صفحة بحثية.وقدم مدير الأكاديمية في ثنايا اللقاء تصوراً عاماً عن الأكاديمية ومجالات عملها وأقسامها وجوائزها والأنشطة التي قامت بها خلال العامين الماضيين التي لاقت استحسان المثقفين والمثقفات بالمحافظة.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد درعًا تقديريًا للدكتور الحارثي ثم أخذ الجميع صورة تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:57ت م0072