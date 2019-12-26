الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين حسام أبو الرب ، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة فلسطين بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تُنظم قدوم الحجاج القادمين من فلسطين وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه قدم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين حسام أبو الرب شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وخصوصا حجاج فلسطين، مقدمًا تهنئته للقيادة الرشيدة على نجاح موسم حج العام الماضي.// انتهى //14:00ت م0073