المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسوقعت شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس، اتفاقية مع شركة "عِلم " إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، بهدف تطوير منتج الشهادات الأكاديمية الرقمية "Digital Education Certificate" والذي يعمل على توثيق ومصادقة الشهادات التعليمية للمساهمة في بناء منظومة الابتكار وربطها بالمنتجات الاقتصادية، وذلك في مقر شركة وادي طيبة بالمدينة المنورة.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان، أن تطوير منتج مصادقة الشهادات التعليمية ستسهم في تقليل الاعتماد في زيادة الموثوقية، وسرعة وكفاءة الأداء عبر استخدام تقنية البلوكتشين والمستخدمة في التخزين والتحقق من المعاملات الرقمية والشهادات الدراسية بدرجة أمان عالية جداً وسهولة مشاركتها بين الجهات المختلفة.وأضاف الدكتور العليان أن هذا المنتج يعد بمثابة خطوة أخرى من خطوات التطوير والانطلاق نحو الابتكار مع علم أحد الشركات الابتكارية الرائدة في التعاملات الرقمية.// انتهى //14:01ت م0074