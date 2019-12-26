القاهرة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسزار معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مقر الملحقية الثقافية السعودية بسفارة المملكة بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذي اختتمأاعماله بالقاهرة أمس.واصطحب الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي، معالي النائب في جولة داخل أقسام الملحقية أطلعه خلالها على آليات سير العمل التي تهدف لتحقيق أفضل الخدمات وأيسر السبل للطلبة السعوديين والمستفيدين.والتقى معاليه بمديري الأقسام وجرى مناقشة الخِدْمات المقدمة للطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية, كما شاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ الملحقية والخِدْمات التي تقدمها، وتحدث مع الطلاب المتواجدين في الملحقية واستمع لملاحظاتهم وآرائهم.// انتهى //15:04ت م0104