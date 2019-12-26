جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأقامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة, معرضاً مصاحباً لمسابقة الفنون التشكيلية والخط العربي "آية وهداية", وذلك على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.ويأتي ذلك المعرض ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة, وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وبدئ الحفل بآيات من القران الكريم, ثم جرى عرض فيلم وثائقي عن المسابقة وشروطها, كما قدم مساعد مدير مكافحة المخدرات العميد محمد بن عبدالله القرني هدية تذكارية من المديرية إلى جامعة الملك عبدالعزيز تسلمها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني.عقب ذلك تجوّل الحضور بعد إعلان المسابقة إلى المعرض المصاحب للمبادرة الذي نظمته مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة لتوعية طلاب وطالبات الجامعة والزوار بأضرار المخدرات وخطورتها على الفرد والمجتمع والمقام في بهو كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز.وفي نهاية الجولة بالمعرض قدم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور الحياني شكره لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة ممثلة بالعميد القرني وفريق عمله كلًا من مدير الشؤون الوقائية المقدم ناصر الزهراني ومدير الشؤون الفنية الرائد مهندس رائد مرغلاني ومدير البرامج التوعوية النقيب مهندس محمد الغامدي ومدير البرامج العلاجية والتأهيلية الملازم أول وائل الهزاني, ولجمعية الثقافة والفنون بجدة.// انتهى //15:06ت م0105