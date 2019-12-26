أبها29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأتلفت بلدية بلقرن أمس, أكثر من 23 كجم من الخضروات الفاسدة ، كما صادرت كميات أخرى ظهرت عليها علامات التلف ، وذلك ضمن الحملات التفتيشية والرقابية للبلدية على الأسواق بالمحافظة .وأبان رئيس البلدية أحمد البارقي أن إدارة صحة البيئة كثفت مؤخراً الحملات التفتيشية , وذلك ضمن خطة العمل التي وضعتها أمانة منطقة عسير للرقابة الصحية ، حيث جرى ضبط المخالفين الذي يعرضون المواد الغذائية الفاسدة وبطرق غير نظامية وتطبيق العقوبات والجزاءات بحقهم حسب لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //15:33ت م0108