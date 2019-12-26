سكاكا 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم, المخصصات الشهرية لبرنامجي كفالة الأيتام وكفالة الأسر المحتاجة لشهر ديسمبر من العام 2019م والبالغة قيمتها 96,000 ريال.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن المبالغ المودعة في حسابات وكلاء الأيتام البنكية مخصصة لـ 329 يتيماً ويتيمة، إضافة إلى إيداع المبالغ المخصصة لـ 40 أسرة محتاجة.ودعا الخالدي أهل الخير والمحسنين إلى المشاركة في برنامج كفالة اليتيم وكفالة الأسر المحتاجة حتى تفي باحتياجات مستفيديها.// انتهى //15:33ت م0109