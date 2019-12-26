أبها 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسشهد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري، اليوم، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين 11 جمعية خيرية تتبع لجهات حكومية وخاصة مختلفة لدعم زواج ذوي الإعاقة.وأوضح المري أن هذه المذكرة تهدف إلى خدمة ومساعدة ذوي الإعاقة من خلال تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي لخدمة هذه الفئة الغالية، مشيراً إلى أن المذكرة تؤسس لشراكة اجتماعية ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج تدريب وتأهيل وإكساب الأسر المهارات الأساسية للمساعدة في نجاح الحياة الزوجية، ومساهمة الأطراف الموقعة في احتفالًات ذوي الإعاقة.يذكر أن الجهات التي وقعت المذكرة هي جمعية البر بأبها وجمعية "عازم" للإعاقة الحركية للكبار وجمعية "الأمل" للإعاقة السمعية وجمعية "التوحد" برجال ألمع وجمعية "ضياء" لرعاية المكفوفين وجمعية التنمية الأسرية "إرشاد" ووقف "إرادة" الخيري لتنمية ذوي الإعاقة وجمعية رعاية المعاقين بمحايل عسير والجمعية السعودية للتربية الخاصة بأبها "جستر" وإدارة التربية الخاصة بعسير ومجموعة "أزد" الفندقية بأبها.// انتهى //15:38ت م0111