الدمام 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف أمس, اللقاء الأول لسلسلة ديوانية الأوقاف "الدورة الرابعة" بعنوان "تجارب عملية في هيكلة وحوكمة الاستثمارات الوقفية", الذي استضافت خلاله الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة الدكتور زياد بن عثمان الحقيل, وذلك بالمقر الرئيس للغرفة.وتحدث الدكتور الحقيل عن حوكمة الأوقاف والتطور الذي شهدته في هياكل إدارتها خاصة في أنظمة وهياكل الملكية، وأنواع المؤسسات والشركات والصفة الاعتبارية.وبين الحقيل أن حوكمة الأوقاف طالها التحديث في التنظيمات والقوانين الذي لازال بعضها ساريا حتى الآن، ومنها تنظيم مسك القيود وصيغ وأساليب المحاسبة وتعمير وإنشاء المباني على الأراضي الخيرية والملحقة وكيفية تحصيل واردات الأوقاف، وأيضا تنظيم عملية الإنفاق على الأوجه الخيرية المختلفة.ولفت الحقيل إلى أن المملكة ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- أصدرت العديد من التنظيمات وتم تأسيس الأجهزة التي ترعى وتنظم أعمال الأوقاف أن توجت بتأسيس الهيئة العامة للأوقاف، مؤكدا أن المملكة تولي اهتماما خاصا بتأسيس الأوقاف ودعم أنظمتها .// انتهى //15:39ت م0112