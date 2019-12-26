بريدة29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بالإمارة ، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, اليوم ، مدير إدارة تعليم محافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي , بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليفه مديراً لإدارة تعليم محافظة عنيزة.وهنأ سموه الحربي في بداية اللقاء بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً لإدارة تعليم عنيزة ، متمنياً له التوفيق في خدمة دينه ووطنه , مثنياً على الجهود المقدمة لخدمة الطلاب والطالبات , مؤكداً على أهمية بذل الجهود تجاه تهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم وفق الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للرقي بمستوى التعليم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه ، قدم مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد الحربي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من تشجيع وتوجيهات هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.// انتهى //15:43ت م0113