الدمام 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واستفقد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أمس, الخدمات الإسعافية في المنطقة الشرقية.وزار معاليه خلال جولته التفقدية مقر الهيئة بالمنطقة الشرقية, والاطلاع على غرفة العمليات وآلية العمل فيها والبرامج والأنظمة المعمول بها في العملية الإسعافية لاسيما مشروع المسعف الإلكتروني الذي قام بتدشينه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الذي سيسهم بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا، مما يجعل المستشفيات على اطلاع كامل بالحالة الإسعافية المنقولة اليه قبل وصولها بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويُعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020.بعد ذلك التقى معالي رئيس الهلال الأحمر ببعض المسعفين والمتطوعين والمتطوعات, مستمعاً لملاحظاتهم ومقترحاتهم.وقدم الشكر لهم نظير الجهود التي يقومون بها والأثر الإيجابي الذي تركوه في المجتمع, بالإضافة إلى إسهاماتهم المستمرة في دعم العمل الإنساني للهيئة وهو ماجعلها من أوائل الجهات الحكومية التي يتصف عملها التطوعي بالرسمية ولما يملكه متطوعيها من خبرة ومهارات جعلت من الجهات الحكومية الأخرى تستفيد من تجربة الهيئة في هذا الشأن.عقب ذلك زار معالي الدكتور القاسم مركز إسعاف الراكة, والتقى بمنسوبي المركز.كما وقع الدكتور القاسم خلال لقاءه بمعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالله محمد الربيش مذكرة تفاهم مابين الهيئة والجامعة في تعزيز التكامل والمشاركة، بهدف التبادل المعرفي ونشر مبادئ الإسعافات الأولية لدى الطلاب وتطوير سياسات لوائح تقديم الخدمة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.// انتهى //15:44ت م0115