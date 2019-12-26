الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسنوه سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح بتوقيع المملكة والكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.ورفع السفير الصباح في تصريح صحافي اليوم، التهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.كما رفع التهنئة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعبين السعودي والكويتي.وأشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة بالعلاقة المميزة والتاريخية التي تربط بين المملكة والكويت، واصفاً إياها بالنموذج المثالي الذي يحتذى به بين الدول في المجالات كافة.وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن الشكر لسمو ولي العهد على جهوده الكبيرة في هذا التوافق والوصول لهذه الاتفاقية، كما قدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لجهوده من خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية وأثمرت عن توقيع الجانبين للاتفاقية ومذكرة التفاهم.وعدّ سفير دولة الكويت الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة والكويت إنجازاً تاريخياً ودليلاً واضحاً لتلك العلاقة المميزة التي تربط بين القيادتين الحكيمتين في البلدين.// انتهى //15:50ت م0116