الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للجولف في بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف التي تنطلق منافساتها غداً في العاصمة العمانية مسقط وتستمر إلى الاثنين القادم، وذلك في النسخة الـ 23 لفئة الرجال وفي النسخة الـ 12 لفئة الشباب وفي النسخة السادسة لفئة الناشئين بالإضافة إلى مشاركته في النسخة الخامسة لفئة السيدات، كأكبر وفد لمنتخبات الخليج في هذه البطولة التي تنظمها اللجنة التنظيمية للجولف بمجلس التعاون الخليجي العربي.ويرأس الوفد السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف محمد العيسى، وتضم قائمة اللاعبين كل من (فئة الرجال): صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل وسعود الشريف, وعلي الصخي وعبدالرحمن المنصور، وفي فئة الشباب تحت سن 18 عاماً يأتي اللاعب خالد القنيبات وفي فئة الناشئين تحت سن 15 عاماً يشارك علي البابطين وعبدالعزيز المديميغ وخالد المديميغ وعمر التلمساني وسلطان القصيبي، بينما تضم قائمة فئة السيدات كل من فاتن القحطاني ورغدة العيساوي وليلى التلمساني وياسمين ناصيف، فيما يدرب المنتخب المدرب علي بلحارث.وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد سرور أن "المنتخب السعودي في جاهزية كاملة للبطولة الخليجية لجميع فئاتها، وقال: "نتطلع إلى تطوير منتخبات الجولف السعودية, ومشاركتنا بعدد من اللاعبين واللاعبات، تأتي لعدة أهداف، وهي المنافسة وإعداد جيل جديد لرياضة الجولف السعودية وصقل مواهبهم في مثل هذه البطولات لإكسابهم مزيد من الخبرة والمعرفة، بالإضافة إلى تهيئة عدد من اللاعبين لإستحقاقات دولية قادمة".وأضاف: "هذه الأهداف المرسومة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف برئاسة معالي الأستاذ ياسر الرميان ضمن برنامج تطويري متكامل لرياضة الجولف في المملكة، لكي تنمو وتزدهر وتتقدم إلى الأفضل وفق رؤية 2030".فيما أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل "صاحب الخبرة العريضة في منافسات الجولف": أن قطاع الرياضة ومنها رياضة الجولف تحظى ولله الحمد بدعم وإهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ ، وقال: "بمشيئة الله في المستقبل القريب يصبح لرياضة الجولف السعودية حضوراً متميزاً داخل وخارج المملكة خصوصاً وأن هناك برامج تطويرية تعنى بهذا الشأن أعدها الاتحاد السعودي للجولف وشركة الجولف السعودية".// انتهى //15:51ت م0117