الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسواصلت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تحفيز الجماهير للمفاجآت المعدة للأيام المقبلة، وقررت أن تكون جائزة "نجم المدرج" من نصيب فائز واحد فقط.واختارت الكامير شاب في مقتبل العمر ومنحته الهدية وهي عبارة عن "جوال" مقدم من نادي الإبل الذي يقدم منذ انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، حيث يأتي اختيار الفائز بالجائزة عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، للأكثر تفاعلاً وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة في المدرج المخصص للجماهير؛ ليتم بعدها تسليمهم الجوائز مباشرة في المنصة المخصصة لذلك.وُيجهز نادي الابل العديد من المفاجآت آخرها ما تم الإعلان عنه بشأن مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" التي رصد لها 4 قعدان سيتم توزيعهم على 4 فائزين، وتجرى يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي وتحديداً بعض الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم، وينتظر أن تشهد هذه المسابقة حماساً كبيراً بين الجماهير.// انتهى //16:34ت م0141