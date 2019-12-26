حضرموت 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في مديرية رماه بمحافظة حضرموت أدوية ومستلزمات طبية.وقدم المدير العام لمديرية رماه أحمد صالح المنهالي الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه من دعم طبي الأمر الذي سوف يسهم في علاج المرضى والمصابين ورفد القطاع الطبي في مديرية رماه بجميع احتياجاته الأساسية.// انتهى //16:35ت م0142