أبها 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسبحث مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي مع رئيس رابطة عسير الخضراء المهندس خالد الشهري آليات التعاون في مختلف المجالات المهنية والعلمية.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور الحفظي اليوم مع المهندس الشهري وعددا من أعضاء رابطة عسير الخضراء ، لتعزيز التعاون بين التدريب التقني والرابطة ، في مجالات عديدة تخدم البيئة وصحة الانسان من خلال التخصصات العلمية التي تضمها الجهات الأكاديمية والتقنية بمنطقة عسير.وخلال اللقاء قٌدم عرضاً تعريفياً عن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وعرضاً أخر لقسم تقنية البيئة بالكلية التقنية بخميس مشيط تضمن إعداد وتأهيل فنيين في مجالي حماية البيئة وسلامة الأغذية.من جهته استعرض رئيس رابطة عسير الخضراء المهندس خالد الشهري آلية عمل الرابطة واهتمامها بالتوعية بأهمية توسعة المساحات الخضراء والمحافظة عليها، إضافة إلى تقديم معلومات عن العناية بالأشجار والتلوث البيئي.// انتهى //16:37ت م0143