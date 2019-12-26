جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسوقع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية , اليوم , اتفاقية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية, للمشاركة في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه في قرية مدركة في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.وأوضح الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني, أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً للمشاريع التي أعتمدها الوقف ضمن خططه لتحقيق أهدافه الإستراتيجية والإسهام في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ , لضمان الاستدامة للموارد المائية ، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠// انتهى //16:40ت م0145