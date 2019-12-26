جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساعتمد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2020م, والتي تستهدف خدمة 46227 أسرة عبر تقديم 433094 من خلال خطة تنفيذية تتكون من ثلاث محافظ رئيسية تبدأ بمحفظة الاستقرار الأسري ثم محفظة التميز المؤسسي و محفظة الاستدامة الاقتصادية, وذلك خلال الاجتماع الثلاثون للمجلس في دورته الثانية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي, أن المودة ستعمل خلال العام 2020 على عدة برامج تلبي حاجات المستفيدين المختلفة تبدأ ببرنامج مهارات جودة الحياة الذي يستهدف خدمة 16444 مستفيد ومستفيدة , وتمكين 2250 سيدة عبر عدة مبادرات تدريبية تنفذها أكاديمية الحياة وذلك للوصول بهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج , كما تستهدف الجمعية في جانب الارشاد والحماية الاسرية تقديم خدمات الاستشارات والإصلاح الاسري لـ 14090 مستفيد ومستفيدة, بالإضافة لبرنامج فض النزاعات الذي يستهدف 2600 مستفيد ومستفيدة.وبين السمنودي أن هناك مشاريع نوعية جديدة سوف تطلق خلال العام 2020 بداية ببرنامج صندوق ترابط لتمكين الأرامل والمطلقات نظراً لما تواجهه هذه الشريحة خاصة الفئات المستضعفة من تحديات اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية بسبب الظروف الاقتصادية, فقد تم تصميم نموذج عمل مناسب لمساندة الأرامل والمطلقات المستضعفات اجتماعياً وقانونياً ونفسياً واقتصادياً عبر عدة مراحل والذي يستهدف خدمة 100 سيدة, بالإضافة أنه سيكون هناك 35 برنامجا منها 18 برنامجا خارجيا, و17 برنامجا داخليا , كما يتم العمل على 58 مؤشرا رئيسيا, و 129 مؤشرا فرعيا لقياس الفاعلية و 223 مؤشرا تفصيليا لقياس الكفاءة في تنفيذ الخطة .وأكد السمنودي أن الجمعية ملتزمة بتقديم برامج نوعية تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية، مع تزويد الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة, بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين, لافتاً إلى أن الخطة تم إعدادها لتكون جميع برامجها وأنشطتها مرتبطة برؤية المملكة 2030 عبر تشجيع الأسر على التخطيط بعناية لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم و العمل على برامج وقائية تعمل على الحد من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية.من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة زهير بن علي المرحومي, أن الجمعية تلتزم بتطبيق المنهجيات الإدارية الحديثة، وعلى رأسها اعتمادها العمل على تطبيق معايير التميز المؤسسي، ويتم اختيار المدرسة الإدارية الأنسب لعمل الجمعية وفق ما تفتضيه المصلحة، وتحقيق الوصول لمراتب متقدمة في سلم التميز وبشكل متدرج ومتسارع، كما تسعى تدريب وتطوير مهارات فريق العمل عبر 225 ساعة تطويرية وذلك عبر دورات وبرامج تدريبية مختلفة تمكنهم من تقديم الخدمات للمستفيدين بأفضل صورة, كما تعمل على تحسين بيئة العمل وتحقيق أعلى معايير رضا العاملين والحصول على جائزتين من جوائز التميز المؤسسي, بالإضافة إلى تنفيذ التبادل والنقل المعرفي مع 50 مؤسسة وجمعية.// انتهى //16:41ت م0146