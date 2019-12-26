سياسي / الرئيس المصري يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي
الخميس 1441/4/29 هـ الموافق 2019/12/26 م واس
القاهرة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان عددًا من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.
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16:46ت م
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