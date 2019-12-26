القاهرة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان عددًا من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.// انتهى //16:46ت م0149