جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم , أعمال المؤتمر الخامس ( المستجدات في أمراض الروماتيزم ) الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني لمدة ثلاثة أيام بفندق كراون بلازا بجدة .ونوه عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور الدكتور محمود بن شاهين الأحول في كلمته , بجهود الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني في دعمها وتنظيمها السنوي للمؤتمر, عادًا ذلك دليلًا على حرصها في متابعة كل المستجدات المتعلقة بأمراض الروماتيزم وحرصها على أن تكون " أيقونة " مرموقة بين جامعات وجمعيات المملكة, متمنيًا للمؤتمر النجاح .من جانبه أوضح رئيس اللجنة العلمية في المنطقة الغربية لأمراض الروماتزم , الدكتور سامي محمد بحلس , أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية موزعة ما بين ندوات طبية و" كورسات " وورش عمل , إلى جانب ورش عمل لمناقشة علاج هشاشة العظام , والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم , وحالات روماتيزمية صعبة عند الكبار والأطفال , مشيراً إلى أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٠ ) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.وبين الدكتور سامي أن المؤتمر يشارك به أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا , وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر وأساتذة جامعيين واستشاريين لمناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها بالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية , إضافة إلى مناقشة آخر تطورات علاج مرض " الروماتويد" والذئبة الحمراء وهشاشة العظام.وحذر رئيس المؤتمر من التهاب المفاصل المزمن الذي يؤدي إلى عدم القدرة على استخدامها، مما يؤدي إلى الإعاقة , مشيرًا إلى أن التهاب المفاصل يصيب أيضا فئة "صغار السن " , فيما يؤثر على النساء أكثر من الرجال , كاشفًا الأعراض التي يشتكي منها المريض , المتمثلة في انتفاخ المفاصل خصوصا مفاصل اليدين , أو أي مفصل آخر , مع وجود أي مشكلة أخرى في الفم أو العين ، ونصح من يعانون من تصلب الظهر في الصباح الذهاب إلى طبيب الروماتيزم .وأكد الدكتور بحلس , أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع , وتوعية المرضى من " الروماتويد " والنقرس وهشاشة العظام والذئبة الحمراء , موجها للالتزام بمنهج صحي في الحياة , وممارسة الرياضة والتغذية الصحية.وفي ختام الحفل تجول الجميع في المعرض المصاحب للمؤتمر .// انتهى //16:57ت م0150