عرعر 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة العويقيلة ممثلة بالقسم النسائي حملتها الرقابية التفتيشية على المشاغل والمحلات النسائية بالمحافظة .وتهدف الحملة ‏ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المحلات النسائية ، وأسفرت الحملة عن مخالفة عدد من المشاغل النسائية بسبب تدني مستوى النظافة .ودعت بلدية العويقيلة المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.// انتهى //17:01ت م0151