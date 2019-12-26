عام / بلدية العويقيلة تواصل حملتها الرقابية على المشاغل والمحلات النسائية
الخميس 1441/4/29 هـ الموافق 2019/12/26 م واس
عرعر 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس
تواصل بلدية محافظة العويقيلة ممثلة بالقسم النسائي حملتها الرقابية التفتيشية على المشاغل والمحلات النسائية بالمحافظة .
وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المحلات النسائية ، وأسفرت الحملة عن مخالفة عدد من المشاغل النسائية بسبب تدني مستوى النظافة .
ودعت بلدية العويقيلة المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.
// انتهى //
17:01ت م
0151