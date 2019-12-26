عمّان 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسبلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن نهاية العام الحالي 744,795 لاجئًا، من بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري، و67 ألف عراقي، و15 ألف يمني و6 ألف سوداني و2,500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضيةوأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم في بيان صحفي أنها قدمت المعونة إلى أكثر من 40 ألف أسرة لاجئة من جميع الجنسيات بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الأساسية على مدار العام، بكلفة وصلت إلى 5.5 ملايين دولار في المتوسط في كل شهر، إذ تلقى ما يقارب 76 ألف أسرة - حتى الآن - معونة مخصصة لفصل الشتاء لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات مثل الإيجار والتدفئة والملابس الدافئة طوال أشهر الشتاء.وأوضحت أنه بحلول نهاية العام 2019 م، تم تقديم 5,952 طلبًا لإعادة توطين لاجئين سوريين في 13 دولة، غادر منهم أكثر من 5 آلاف لاجئ إلى بلد ثالث، إضافة إلى عودة 30 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية من الأردن في العام الحالي.// انتهى //17:06ت م0152