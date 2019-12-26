القاهرة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم, وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر4 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 5ر700 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 6ر572 مليون جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 1% ليبلغ 95ر13884 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 34ر0% مسجلاً 65ر529 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 41ر0% لينهي التعاملات عند 88ر1391 نقطة.// انتهى //17:10ت م0153