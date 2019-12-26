الدمام 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم, لقاء بمُشتركيها من أصحاب الأعمال لتقدّيم المشورة حول منظومة الحوكمة والأطر والأدوات اللازمة لاتباع إجراءاتها.وأوضح المستشار الإداري والمالي عضو مجالس إدارة ولجان مراجعة للعديد من الشركات المدرجة والمقفلة الدكتور جاسم شاهين الرميحي، أن الحوكمة تُمثل مصدر أساسي لتعزّيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو والاستدامة عبر الأجيال, مبينا أن الحوكمة هي قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.واستعرض الرميحي، العوامل المؤثرة في آليات منظومة الحوكمة، بدءًا من الإطار القانوني للشركة، والصناعة التي تنتمي إليها، مرورًا بالوضع المالي الحالي وتأثير الاقتصاد المستقبلي، وانتهاءً بالعلاقة التي تربط الشركات بالشركة القابضة، والثقافة السائدة.// انتهى //17:10ت م0154