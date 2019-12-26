الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بالرياض حفل سباقه الـ39 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض غداً على مساهمة وهدية نادي الفروسية (جوائز مالية).وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط أبرزها الشوط الخامس على جائزة نادي الفروسية التقديرية إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1600م ، والتاسع على مساهمة نادي الفروسـية إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 2400م ، والشوط العاشر على هدية نادي الفروسية (جائزة مالية) للخيل المستوردة مفتوح الدرجات ومسافته 2400م.// انتهى //17:48ت م0162