ظهران الجنوب 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسزار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان اليوم, محافظة طريب, والتقى خلال الزيارة المحافظ محمد سعيد بن عامر, حيث ناقشا عدداً من المواضيع البيئية والزراعية التي تهم المحافظة.بعد ذلك تفقد الجذعان وفريق العمل المرافق له مكتب الوزارة بالمحافظة والتقى بمنسوبيه, مطّلعاً على سير العمل، واستعرض احتياجاته, كما شاهد عرضاً مرئياً يبيّن أبرز المهام والإنجازات التي يقوم بها المكتب في خدمة أبناء المحافظة.كما قام فريق العمل بالوقوف على أحد مواقع التشجير الذي جرى تنفيذه من قبل مكتب طريب الذي يضم ألف شتلة وقام بالعمل عليه مكتب الوزارة بالتعاون مع بلدية المحافظة.كما تفقد وحدتي مركز المضة ومركز الصبيخة, وتجول مع فريق عمله داخل الوحدات, والتقى مديري ومنسوبي الوحدات, مستمعاً إلى شرح مفصل عن المهام التي تقدمها كل وحدة وناقش كذلك احتياجاتها والصعوبات التي تعيق أداء عملها.// انتهى //17:56ت م0164