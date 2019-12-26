الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واساختتم منتخب المملكة مشاركته في البطولة العربية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) لمسافة 10م بتحقيق 5 ميداليات متنوعة على المستوى الفردي والفرق.وجاءت منافسات رماية البندقية ضغط الهواء بتحقيق الرامي مسفر العماري للميدالية الفضية (فردي) وكذلك في نفس المسابقة حقق رماة المملكة على مستوى (الفرق) المركز الثالث والميدالية البرونزية عن طريق الرماة مسفر العماري وحسين الحربي وفيصل السعد.وجاءت منافسات رماية المسدس ضغط الهواء (فردي) بتحقيق الرامي عطالله العنزي للمركز الأول والميدالية الذهبية وكذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي محمد العمري ، وعلى مستوى (الفرق) حقق منتخبنا المركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطالله العنزي ومحمد العمري وسعيد الحارثي.وعبر ‏رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني عن بالغ الثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على حرص سموه ودعمه للعبة وتهيئة كل الامكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية ، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي وأعضاء مجلس الإدارة على الحرص والمتابعة الدائمة وتذليل جميع الصعوبات لتمثيل المملكة التمثيل المشرف في المحافل العربية والدولية.// انتهى //18:01ت م0166