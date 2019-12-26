الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأقام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة اليوم، حفل تكريم أسر المستفيدين, ومحاضرة تثقيفية عن التنمر، بمشاركة متخصصين في المجال التثقيفي، وذلك في مقر المركز.وتحدث الأخصائي النفسي بالمركز فارس الفارس، عن التنمر بنوعيه المباشر وغير المباشر، والآثار الشائعة والمترتبة على ذلك من فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع الأداء في المستوى الدراسي، والعلامات الدالة على تعرض الطفل للتنمر، متطرقًا إلى طرق التحكم فيه المتركز بشكل رئيس على الأسرة.وأوضح المدير العام للمركز فهد الصانع، أن التكريم يأتي تقديرا للأسر المستفيدة الداعمة لأبنائها, حيث يقوم المركز على إعداد خطط فردية تتطلب مشاركة الأسرة بشكل مستمر ودعم من الأخصائيين.// انتهى //18:13ت م0167