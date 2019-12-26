الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأقامت جمعية زهرة لسرطان الثدي أمس، حفل اختتام حملتها التوعوية التي أطلقتها تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار#أكثر ـ من ـ 90 %، التي نظمتها بالتعاون مع عدد من الجهات (القطاع الحكومي والخاص والجهات الداعمة والإعلامية والمساندة لها )، بحضور عدد كبير من القطاعات المشاركة في الحملة، وذلك بجامعه الفيصل.وألقت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي الدكتورة سعاد بنت محمد بن عامر كلمة خلال الحفل أوضحت فيها أن نطاق حملة التوعية بسرطان الثدي امتد للعديد من مناطق المملكة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، مشيرةً إلى أن عدد السيدات المستفيدات من برامج التوعية لمكافحة سرطان الثدي بلغ 5000 سيدة.وبينت الدكتورة بن عامر أن الحملة صاحبها العديد من المحاضرات التوعوية للقطاع التعليمي في الجامعات التي بلغ عددها 28 جامعة و 126 مدرسة و 41 ناديًا صحيًا، مبينةً أن هذا العام شهد توجهًا مكثفًا للسيدات في المناطق النائية اللاتي هن بحاجة للتوعية بأهمية الكشف المبكر، وبناء على ذلك تم افتتاح ثلاث عيادات ثابتة للكشف المبكر في منطقة حائل ، والباحة، وبيشة،وأشارت إلى أن الشركات مع الكوادر الطبية بلغت 35 شريكًا و18 مديرية صحية في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين الذي بلغ عددهم 1325 متطوعًا ومتطوعة للتعامل بشكل فعّال مع الشرائح المستهدفة، وأقيمت 126 فعالية تثقيفية (محاضرات، وورش عمل ، ونشاطات رياضية )، بمساندة عدد من الرعاة والشركاء والسفراء ، موجهةً شكرها لجميع المشاركين في الحملة التي حققت أهدافها.بعد ذلك تم عرض فلمٍ عن الحملة، ثم كُرِّم المشاركون في الحملة.// انتهى //18:42ت م0169