الخرطوم 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكيرميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي, الذي يزور جوبا حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث الرعاية التي قدمتها دولة الجنوب لمفاوضات السلام, وإسهاماتها في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة التي عززت مسيرة التفاوض.// انتهى //18:46ت م0171