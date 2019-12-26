الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بعد غد السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس سموه لجياد الإنتاج والمستورد، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية بمدينة الرياض .وأكد سموه أن هذه المناسبة تأتي امتداداً للدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي وسباقاته وأنشطته من سموه الكريم - حفظه الله- ، مشيرا إلى أن رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين لرياضة الفروسية تعد الدعامة الأولى لتطور ونهضة رياضة الفروسية على مختلف الأصعدة.وقال سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل إن الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من قـبـل صــاحب السمـو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين - حفظه الله - دليل على الاهتمام الكبير بمستقبل رياضة الفروسية، سواء على المستوى المحلي أو ما يتوافق مع توجيهات سموه الكريم بأن يكون للفروسية وسباقات الخيل السعودية وجود مؤثر على الصعيد الدولي، وهو ما سيتحقق في القريب العاجل بإذن الله، منوهاً بالدعم المباشر والاهتمام الواسع الذي يوليه سمو ولي العهد - حفظه الله - لرياضة الفروسية، لتشهد تحولاً مهماً وجذرياً، إلى جانب تنظيم واحتضان المملكة العديد من فعاليات الفروسية المختلفة، إيماناً من سمو ولي العهد بما تمثله هذه الرياضة العريقة من قيمة ومكانة في المجتمع، معرباً سموه عن ابتهاج جميع منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية الكريمة من قبل سمو ولي العهد .ويتكون حـفل السـباق الـ 40 لنادي الفروسية مــن عـــشرة أشـــواط، خـصــص الشــوط التــاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال) ، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر ، وجائزته (900.000 ريال) .// انتهى //19:37ت م0175